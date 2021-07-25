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Марсианский вертолет совершил самый длинный и высокий полет

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2021, 14:27
Марсианский вертолет совершил самый длинный и высокий полет - Фото
Вертолет Ingenuity (фото — NASA)

Марсианский вертолет Ingenuity совершил самый длинный и высокий полет, сообщает в Twitter пресс-служба NASA.

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Вертолет преодолел расстояние в одну милю – 1,6 км, высота полета составила 12 м. Маршрут состоял из десяти точек в районе скалистых образований под названием "Поднятые гребни".

В NASA отметили, что это был самый сложный полет из совершенных Ingenuity.

В дальнейшем обследованный район может посетить ровер Perseverance.

Денис Юдин
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nasa вертолет Марс космос Ingenuity
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