Марсианский вертолет совершил самый длинный и высокий полет
25.07.2021, 14:27
Вертолет Ingenuity (фото — NASA)
Марсианский вертолет Ingenuity совершил самый длинный и высокий полет, сообщает в Twitter пресс-служба NASA.
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Вертолет преодолел расстояние в одну милю – 1,6 км, высота полета составила 12 м. Маршрут состоял из десяти точек в районе скалистых образований под названием "Поднятые гребни".
В NASA отметили, что это был самый сложный полет из совершенных Ingenuity.
В дальнейшем обследованный район может посетить ровер Perseverance.
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