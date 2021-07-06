"Расширил границы". Вертолет Ingenuity совершил свой самый сложный полет на Марсе – фото

Прибывший на Марс с ровером Perseverance вертолет NASA Ingenuity совершил свой самый сложный – девятый полет. Об этом сообщает в Twitter лаборатория реактивного движения NASA.

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"Марсианский вертолет расширяет границы своих возможностей на Марсе. Винтокрыл совершил свой девятый и самый сложный на сегодня полет", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Ingenuity был в воздухе 166,4 секунды. Его скорость составила 5 м/с.

Ранее на сайте NASA Science сообщалось, что в этом "рейсе" за 167 секунд планируется преодолеть примерно 625 метров на скорости 5 м/с. Это рекорд Ingenuity по скорости, времени и расстоянию полета. Кроме того, дрон должен был сделать цветные фото местности. Пока они не опубликованы, но есть черно-белое фото с навигационной камеры.

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Кроме того, инженеры отмечали, что хотят испытать алгоритм навигации дрона, который приспособлен к плоской местности, но не к полетам над крутыми склонами и неровной поверхностью. Поэтому в девятом полете была предусмотрена посадка на более опасную и высокую поверхность, чем в предыдущих "рейсах" Ingenuity.

Также отмечалось, что полет станет испытанием для телекоммуникационной системы вертолета, которая была разработана для связи в пределах прямой видимости на расстояниях в несколько сотен метров.

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Марк Сировой

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