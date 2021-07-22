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Роскосмос утверждает: на запущенном модуле Наука нет проблем. Инсайдеры говорят другое

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2021, 13:21
Роскосмос утверждает: на запущенном модуле Наука нет проблем. Инсайдеры говорят другое - Фото
Фото: Роскосмос
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Инсайдеры российской и американской ракетно-космической отрасли сообщили, что у запущенного вчера к орбитальной станции модуля Наука якобы наблюдаются некоторые технические проблемы. Это опроверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, просто написав в Twitter, что пуск прошел штатно и 20-тонный модуль "на расчетной орбите".

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Телеметрия, которую показывали в трансляции во время выведения модуля на промежуточную орбиту, показала, что все этапы прошли как и запланировано. Однако ТАСС сообщил вскоре после запуска, что на станции в Барнауле во время первого этапа полета телеметрия все же временно пропадала.

Вечером редактор russianspaceweb.com Анатолий Зак написал, что первый маневр по коррекции орбиты Науки якобы отменили, "чтобы у наземных диспетчеров было время на решение возможной проблемы с двигателями".

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Alpha Centauri со ссылкой на свои источники в отрасли пишут, что на модуле "датчик не показал выдвижение штанги антенны системы Курс, которая используется для сближения и стыковки аппарата", и "в штанге ли дело, либо в датчике, не ясно". Позднее другие инсайдеры сообщили, что антенна Курса все же была открыта.

"Ни одно из агентств не предоставило дополнительных обновлений о статусе Науки, но российские отраслевые источники сообщали о... проблемах с инфракрасными датчиками горизонта", – пишет Space.com.

На крупнейшем в сети форуме любителей космоса NASASpaceFlight сообщили, что из технического стрима переговоров экипажа на МКС с ЦУПом якобы ясно – некоторые из запланированных мероприятий, ведущих к завтрашней расстыковке корабля Прогресс МС-16 с модулем Пирс на МКС, возможно, будут отложены.

Российский эксперт в аэрокосмической отрасли Вадим Лукашевич, который критикует путинский режим и написал книгу о трагедии рейса МН17, в Facebook написал: "Первым скажу то, что пока никто, не говоря уже о Роскосмосе, открыто сказать не решился: запланированная на 29 июля стыковка с МКС запущенного вчера модуля Наука не состоится".

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Евгений Пилипенко
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