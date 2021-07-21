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21 июля в 17:58 по киевскому времени с пусковой установки №39 на стартовой площадке №200 космодрома Байконур в Казахстане запустили ракету Протон-М с многоцелевым лабораторным модулем Наука.

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Его РФ установит на Международной космической станции, которая находится на высоте 410-460 км.

Модуль, который разрабатывали почти 25 лет, рассчитан на 10-15 лет службы, однако, с учетом старения МКС, все сроки подлежат уточнению. Науку последние годы преследовали проблемы: то металлическая стружка в трубопроводах, то другие загрязнения и неполадки.

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Вес заправленной ракеты с Наукой – 702 тонны. Длина модуля – 13,12 м, максимальный диаметр – 4,25 м, объем герметичных отсеков – 70 м3, мощность электроснабжения – 2,5 кВт, масса на орбите – 20,35 т.

Как уточнили в Роскосмосе, модуль научных исследований предназначен "для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС".

СПРАВКА. Протон-М – трехступенчатая одноразовая российская ракета тяжелого класса с одним центральным блоком и шестью боковыми. Разработка центра им. Хруничева в 1960-х (на то время – ОКБ-23). С разгонным блоком Бриз-М обеспечивает выведение на геопереходную орбиту полезную нагрузку свыше 6 т, на геостационарную – до 3,3 т. В этой модификации – 110 запусков, 100 успешных. Топливо – крайне токсичные гептил с амилом.

Обо всех официальных функциях Науки можно почитать здесь.

Параметры орбиты, где спустя ~10 минут после старта произошло отделение модуля от верхней ступени: 350,1×190 км, наклонение – 51,6°.

Дальше в течение восьми суток сближаться с МКС ее 17-й модуль будет за счет своих двигателей, стыковка запланирована на 16:26 дня 29 июля.

Чтобы использовать все возможности Науки, космонавтам потребуется около 10 выходов в открытый космос, один из которых (подготовительный) уже осуществлен. Это будет четвертый научный модуль на МКС: после американской лаборатории Destiny, европейской Columbus и японской Kibo.

Вчера, 20 июля, миллиардер Джефф Безос побывал с экипажем в космосе и успешно вернулся на Землю.

Также вчера SpaceX впервые включили двигатели на огромном ускорителе корабля Starship.

Евгений Пилипенко

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