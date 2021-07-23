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"Проблемную" Науку будут стыковать: на МКС освобождают место. Часть станции завтра затопят

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 08:35
Модуль Пирс и пристыкованный к нему Прогресс (фото – Роскосмос)

Завтра, 24 июля, десятилетний 3,6-тонный модуль Пирс вместе с грузовым кораблем Прогресс МС-16 расстыкуют с Международной космической станцией и через несколько часов затопят эту связку в несудоходной части Тихого океана. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

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Решение принято после анализа телеметрии нового модуля Наука, который запустили позавчера с Байконура.

Предназначенный для использования в качестве дополнительного порта причаливания пилотируемых и грузовых кораблей типа Союз и Прогресс и обеспечения выхода космонавтов/астронавтов в открытый космос, стыковочный отсек Пирс запустили к МКС 15 сентября 2001 года.

Он пристыкован к надирному порту служебного модуля Звезда. По плану, после расстыковки его место займет лабораторный модуль Наука, который, по данным инсайдеров, испытывает некоторые проблемы на пути к МКС.

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Ресурс N+1 со ссылкой на источник в отрасли пишет, что модулю может не хватить топлива на все маневры. Якобы "в топливной системе создалось слишком высокое давление, в результате чего сильфоны порвались и топливо вытекло в газовую полость за мембраной сильфона, из-за чего какая-то его часть может не попасть в трубопроводы и к двигателям. Это, в свою очередь, ставит под угрозу возможность долететь до МКС".

Вчера, 22 июля, штатно прошли два корректирующих маневра Науки: в 18:07 о Киеву (двигатели включены на 17 с) и в 20:19 на 250 с. Параметры орбиты после них: 230,43 × 364,86 км, 51,64°:

Фото: twitter.com/planet4589

Следующие импульсы запланированы на 23 июля.

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Евгений Пилипенко
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