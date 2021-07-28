Разрушение российского Прогресса с модулем Пирс в атмосфере: фото с космической станции

Французский астронавт Тома Песке, который сейчас находится на Международной космической станции над Землей, запечатлел на фото сход с орбиты и разрушение связки "модуль Пирс/корабль Прогресс МС-16". Снимки он выложил у себя на Flickr.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

26 июля от МКС отстыковали российский модуль Пирс (DC1); к нему был пристыкован забитый мусором грузовой корабль. На освободившееся место завтра планируют пристыковать лабораторный модуль Наука, который, по данным инсайдеров, испытывал некоторые проблемы на пути к станции.

"Прощай, DC1! После почти 20 лет службы вместо медали один из старейших модулей МКС совершил небольшое путешествие сквозь атмосферу. Гляньте на эти фото: не каждый день можно увидеть, как уходит часть станции", – пишет он.

Смотрите видео: РФ запустила в космос лабораторию-долгострой: проекту почти 25 лет

По словам Песке, экипаж специально "наклонил" МКС на 90°, чтобы Пирсу/Прогрессу было удобнее (и безопаснее) совершить нужный маневр отстыковки.

"Спустя пару часов мы с лучших мест в зале наблюдали огненный шар, который стал последнем событием в истории модуля. Было четко видно, как мелкие части разлетаются в стороны от основной части болида, разрушаемого трением об атмосферу", – добавил астронавт ESA.

43-летний Песке от Европейского космического агентства отправился в космос 23 апреля на частично многоразовом корабле Crew Dragon компании SpaceX.