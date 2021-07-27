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Космос | Безос отказывается от денег NASA по лунной программе. Но не безвозмездно: что предлагает

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 08:43
Безос отказывается от денег NASA по лунной программе. Но не безвозмездно: что предлагает - Фото
Джефф Безос (фото - ЕРА)

Основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос предложил NASA сделку. По ней, Аэрокосмическое управление США не будет выплачивать компании $2 млрд – эти деньги пойдут на покрытие дефицита госфинансирования новой лунной программы Artemis, в частности разработки систем высадки человека на спутник Земли. Взамен Blue Origin возьмут в программу, предлагает Безос в открытом письме директору NASA Биллу Нельсону.

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Он готов полностью отказаться от выплат NASA в этом и в течение следующих двух фискальных лет, "чтобы программа вернулась в нужное русло прямо сейчас" (несмотря на все более узкое окно возможностей, NASA собирается высадить экипаж на Луну не позднее конца 2024 года, – ред.).

За это глава Blue Origin хочет прямой контракт на разработку и постройку посадочного модуля Pathfinder, стандартизированного под разные ракеты (Falcon Heavy, SLS, Vulcan и New Glenn), который будет использовать добытый на Луне жидкий водород.

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Все расходы на его разработку, создание и выведение на орбиту (~$1 млрд) Безос берет на себя.

СПРАВКА. Осенью 2019 года NASA предложило частникам участие в программе по разработке системы высадки человека на Луну. Свои проекты представили SpaceX, Dynetics и Blue Origin вместе с Northrop Grumman, Lockheed Martin и Draper. На конкурсе по отправке астронавтов на Луну после того, как NASA урезали финансирование, победила SpaceХ Илона Маска. Это возмутило Безоса: был подан протест, так как изначально в программу хотели выбрать "для подстраховки" две компании, но с урезанием бюджета NASA пришлось выбирать одну. В Blue Origin считают, что с таким подходом не будет настоящей конкуренции, так как SрaceX "получили огромную фору". 

Глава частной компании добавил, что все это он предлагает в дополнение к основному плану выполнения предшествующей пилотируемому полету миссии по посадке на Луну без экипажа.

"Этот вклад в программу превышает более $1 млрд корпоративного взноса и предусматривает финансирование таких статей, как наш частный двигатель для лунного посадочного модуля BE-7 и технологии хранения жидкого водорода в космосе", – пояснил Безос.

Он подчеркнул, что Blue Origin примет твердый контракт по фиксированной цене на разработку посадочного модуля, покроет любые возможные перерасходы при этом "и защитит NASA от проблем с ростом затрат партнеров".

20 июля 2021 года Безос побывал в космосе, после чего предложил "революционную" идею: вынести промышленность на орбиту. Неделей раньше него в "космос" на своем ракетоплане VSS Unity слетал другой миллиардер – Ричард Брэнсон. Интересно, что Брэнсон и Безос могут не попасть в число астронавтов по новым авиационным правилам.

Евгений Пилипенко
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