Брэнсон и Безос могут не попасть в число астронавтов по новым авиационным правилам

Миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон могут не соответствовать требованиям, по которым в США определяют астронавтов. Об этом сообщает BBC.

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Федеральное авиационное управление (FAA) ввела новые правила для программы коммерческой астронавтики 20 июля 2021 года, в день, когда Безос отправился в космос на корабле компании Blue Origin.

По новым правилам, чтобы претендовать на звание коммерческого астронавта, кандидат должен пролететь на высоте не менее 80 км над Землей, это условие выполнили и Безос, и Брэнсон.

Также потенциальный кандидат должен "продемонстрировать во время полета действия, необходимые для общественной безопасности, или способствующие безопасности полетов человека в космос".

Какие именно действия будут считаться такими, определяют официальные лица FAA.

11 июля 2021 года Брэнсон поднялся на высоту около 86 км над Землей на ракетоплане VSS Unity.

20 июля Безос поднялся на высоту более 100 км с помощью ракеты New Shepard.

Денис Юдин

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