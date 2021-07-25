Брэнсон и Безос могут не попасть в число астронавтов по новым авиационным правилам
Миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон могут не соответствовать требованиям, по которым в США определяют астронавтов. Об этом сообщает BBC.
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Федеральное авиационное управление (FAA) ввела новые правила для программы коммерческой астронавтики 20 июля 2021 года, в день, когда Безос отправился в космос на корабле компании Blue Origin.
По новым правилам, чтобы претендовать на звание коммерческого астронавта, кандидат должен пролететь на высоте не менее 80 км над Землей, это условие выполнили и Безос, и Брэнсон.
Также потенциальный кандидат должен "продемонстрировать во время полета действия, необходимые для общественной безопасности, или способствующие безопасности полетов человека в космос".
Какие именно действия будут считаться такими, определяют официальные лица FAA.
- 11 июля 2021 года Брэнсон поднялся на высоту около 86 км над Землей на ракетоплане VSS Unity.
- 20 июля Безос поднялся на высоту более 100 км с помощью ракеты New Shepard.
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