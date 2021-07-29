На сегодня, 29 июля в 16:26 по Киеву, запланирована стыковка российского лабораторного модуля Наука с Международной космической станцией. Ранее для него на МКС освободили стыковочное место: удалили 20-летний модуль Пирс.

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На днях NASA показало в трансляции, как космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий тренируются стыковать Науку вручную – на тот случай, если некоторые слухи о неполадках на модуле подтвердятся и автоматическая стыковка будет невозможной. Для такого случая есть телеоператорный режим управления (ТОРУ).

По мнению члена Северо-западной организации Федерации космонавтики России Александра Хохлова, у Науки "может быть только одна попытка", так как часть топлива из-за некоей нештатной ситуации якобы "смешалась с газом и оказалась непригодной", то есть на вторую попытку его может не хватить.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал "нет" на вопрос в сети, правда ли это.

Помимо этого, среди потенциальных проблем модуля назывались сбои в работе датчиков инфракрасной вертикали, задержка с раскрытием антенны системы сближения и стыковки Курс, а также не сразу пройденный тест этой системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. 25 июня 1997 года грузовой корабль Прогресс М-34 во время ручной стыковки в ТОРУ из-за ошибки столкнулся с пристыкованным модулем Спектр, повредив его настолько (в том числе сделав пробоину в корпусе), что под угрозой оказалась вся МКС. Неоднократные попытки ремонта не увенчались успехом.

Если Науку успешно стыкуют, это будет четвертый научный модуль на МКС: после американской лаборатории Destiny, европейской Columbus и японской Kibo. Обо всех официальных функциях Науки можно почитать здесь.

Запасной стрим на стыковку.

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Евгений Пилипенко

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