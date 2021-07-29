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Камбэк | Первый запуск Rocket Lab после провала миссии. Трансляция старта в космос "с перцем" видео

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 08:52
Ракета Electron на стартовой площадке (фото — Rocket Lab)
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На сегодня, 29 июля в 09:00 по Киеву, с новозеландской стартовой площадки частная компания Rocket Lab намерена запустить космическую ракету Electron с военным спутником США Monolith и тем самым "закрыть" весенний провал с прошлой миссией. На полуострове Махия в момент старта будет ранний вечер, окно запуска – два часа.

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15 мая через пару минут после старта на высоте около 80 км не удалось "зажечь" двигатель второй ступени. Расследование показало некую "уникальную" неисправность воспламенителя ступени, которая вызвала помехи в контроллере двигателя. Это привело к искажению сигнала данных для системы управления вектором тяги, что сбило ракету с курса и привело к ее автоматической "заглушке".

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Спутник "Монолит" разработан Лабораторией ВВС США для изучения и демонстрации возможностей использования развертываемого датчика (его масса составляет значительную часть от общей массы спутника), чтобы в будущем строить спутниковые шины меньшего размера, способные поддерживать полезную нагрузку с большой апертурой. По меньшей мере, для метеоспутников.

Аппарат также станет платформой для проверки будущих возможностей космической защиты; какой именно, не уточняется.

Смотрите фото: Маск собирается слетать на ракетоплане приятеля-миллиардера Брэнсона

Миссия STP-27RM, как это принято у Rocket Lab, названа витиевато: It's A Little Chile Up Here ("Здесь маленький чили", а также игра слов "Здесь наверху слегка прохладно") – в честь зеленого перца из штата Нью-Мексико, где на базе ВВС Киртланд под Альбукерке выполняется программа космических испытаний.

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На все отводится 60 минут. Смотрите, в каком направлении полетит ракета. Спутник должны вывести на круговую низкую околоземную орбиту (600 км) с наклонением 37°.

В сегодняшней миссии для Космических сил США компания отказалась от контролированного возвращения отработавшей первой ступени.

Подробно об "Электроне", который собирают всего за пару недель, и космических технологиях компании можно почитать здесь.

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    Это 21-й запуск американо-новозеландской компании под руководством инженера-самоучки Питера Бека.

    Евгений Пилипенко
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    пентагон Electron спутник космос запуск ракета новая зеландия rocket lab космические силы США It's A Little Chile Up Here Monolith
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