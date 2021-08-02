Туристы в Горном Алтае сняли на видео ночное падение отработавшей второй ступени тяжелой ракеты Протон-М и створок ее головного обтекателя. Ролик выложил в YouTube пользователь Кике мексиканец: с его слов ясно, что люди посчитали это какими-то метеоритами.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Первыми сопоставили время наблюдения и атмосферные/космические события, а также характерный вид явления в Telegram-канале AstroAlert. Там выяснили, что эта ракета 21 июля запустила модуль Наука на МКС.

"Также видно работу третьей ступени (туманная "звездочка")", – уточнили там.

Смотрите фото и видео: Горят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров с высоты 770 км

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.