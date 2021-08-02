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В горах сняли на видео огненное падение частей ракеты, которая запускала проблемную Науку видео

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 12:28
Ракета Протон-М (фото — Роскосмос)
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Туристы в Горном Алтае сняли на видео ночное падение отработавшей второй ступени тяжелой ракеты Протон-М и створок ее головного обтекателя. Ролик выложил в YouTube пользователь Кике мексиканец: с его слов ясно, что люди посчитали это какими-то метеоритами.

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Первыми сопоставили время наблюдения и атмосферные/космические события, а также характерный вид явления в Telegram-канале AstroAlert. Там выяснили, что эта ракета 21 июля запустила модуль Наука на МКС.

"Также видно работу третьей ступени (туманная "звездочка")", – уточнили там.

Двигатели первой ступени Протона-М (фото — Роскосмос)

Головной обтекатель Протона-М (фото — Роскосмос)

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Евгений Пилипенко
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технологии космос запуск ракета падение метеорит болид роскосмос полет байконур Алтай Протон-М
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