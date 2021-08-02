Туристы в Горном Алтае сняли на видео ночное падение отработавшей второй ступени тяжелой ракеты Протон-М и створок ее головного обтекателя. Ролик выложил в YouTube пользователь Кике мексиканец: с его слов ясно, что люди посчитали это какими-то метеоритами.
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Первыми сопоставили время наблюдения и атмосферные/космические события, а также характерный вид явления в Telegram-канале AstroAlert. Там выяснили, что эта ракета 21 июля запустила модуль Наука на МКС.
"Также видно работу третьей ступени (туманная "звездочка")", – уточнили там.
- Модуль-лабораторию Наука запустили 21 июля 2021 года с Байконура на МКС. Посмотрите его разрушение в атмосфере: снимки из космоса.
- 29 июля состоялась его стыковка, но дальше что-то пошло не так: самопроизвольно включились двигатели модуля и завертели станцию.
- Ранее для него на МКС освободили стыковочное место: удалили 20-летний модуль Пирс.
- Посмотрите фото, как Илон Маск с сыном X Æ A-12 контролируют сборку громадного ускорителя для корабля SpaceX.
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