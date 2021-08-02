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02.08.2021, 10:36

Горят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 км

Цей матеріал також доступний українською
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Горят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 кмГорят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 кмГорят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 кмГорят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 кмГорят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 кмГорят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 кмГорят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 км
Горят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 кмГорят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 кмГорят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 кмГорят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 кмГорят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 кмГорят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 кмГорят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 км
Горят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 кмГорят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 кмГорят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 кмГорят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 кмГорят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 кмГорят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 кмГорят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 км

Вдоль средиземноморского побережья Турции уже несколько дней бушуют масштабные лесные пожары: курорты Бодрум, Манавгат, Мармарис и Анталия охвачены огнем и дымом в разгар туристического сезона. Как это выглядит из космоса, показали в European Space Imaging со спутников Mаxar.

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Снимки сделаны американским спутником наблюдения Земли WorldView-2 на платформе компании Maxar с высоты 770 км. Открыть фрагмент одного из фото, чтобы увидеть уровень детализации.

Число жертв стихии достигло 10 человек.

Смотрите видео: Украинская авиация начала тушить лесные пожары в Турции

Горят леса также в соседней Греции и на итальянском острове Сицилия. Спасателям противостоит также аномальная жара: сегодня и завтра в Греции ожидается до +44°С.

Карта рисков возникновения пожаров в Европе:

Нажмите на карте выше, чтобы увеличить ее

Фото: Satellite Image 2021 Maxar Technologies, WorldView-2/European Space Imaging

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Теги: спутник, пожар, Турция, космос, стихия, Maxar, WorldView-2
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