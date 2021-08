Горят турецкие курорты. Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров: фото с высоты 770 км

Вдоль средиземноморского побережья Турции уже несколько дней бушуют масштабные лесные пожары: курорты Бодрум, Манавгат, Мармарис и Анталия охвачены огнем и дымом в разгар туристического сезона. Как это выглядит из космоса, показали в European Space Imaging со спутников Mаxar.

Снимки сделаны американским спутником наблюдения Земли WorldView-2 на платформе компании Maxar с высоты 770 км. Открыть фрагмент одного из фото, чтобы увидеть уровень детализации.

Literally paradise on fire. Turkeys Marmaris coastline about an hour ago. pic.twitter.com/ALCIQr32jz