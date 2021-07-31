Грецию накрыла экстремальная жара. Ожидаются температуры до +46

Грецию накрыла очень сильная и долгая жара, температура превышает +40 градусов и может повыситься, сообщает агентство DPA. Метеорологи говорят об "исторической волне жары".

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Сегодня, 31 июля 2021 года, температура в Греции в некоторых местах поднималась до +43 градусов, на выходных и в ближайшую неделю ожидаются температуры до +44..+46.

Ночами жара в Греции не спадает, в городах могут сохранятся температуры выше +30 градусов.

Силы гражданской обороны Греции приведены в состояние повышенной готовности, в лагерях беженцев устанавливают дополнительные палатки и контейнеры с кондиционерами. В городах открываются специальные залы для жителей, у которых дома нет кондиционеров.

Врачи советуют не выходить из дома на палящее солнце, не употреблять алкоголь и носить светлую хлопковую одежду.

Синоптики опасаются, что жара может продлиться до двух недель.

12 июля 2021 года в США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле.

В ночь на 24 июля в ЮАР зарегистрировали небывалые морозы.

29 июля стало известно о снегопаде и морозах на юге Бразилии.

Денис Юдин

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