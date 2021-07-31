Грецию накрыла экстремальная жара. Ожидаются температуры до +46
Грецию накрыла очень сильная и долгая жара, температура превышает +40 градусов и может повыситься, сообщает агентство DPA. Метеорологи говорят об "исторической волне жары".
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Сегодня, 31 июля 2021 года, температура в Греции в некоторых местах поднималась до +43 градусов, на выходных и в ближайшую неделю ожидаются температуры до +44..+46.
Ночами жара в Греции не спадает, в городах могут сохранятся температуры выше +30 градусов.
Силы гражданской обороны Греции приведены в состояние повышенной готовности, в лагерях беженцев устанавливают дополнительные палатки и контейнеры с кондиционерами. В городах открываются специальные залы для жителей, у которых дома нет кондиционеров.
Врачи советуют не выходить из дома на палящее солнце, не употреблять алкоголь и носить светлую хлопковую одежду.
Синоптики опасаются, что жара может продлиться до двух недель.
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