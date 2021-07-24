На фоне всеобщей жары. На юге Африки зафиксировали рекордные морозы
В ночь на 24 июля сразу в 19 районах Южно-Африканской республики зарегистрировали небывалые морозы. По словам синоптиков, таких холодов они не помнят за весь период метеонаблюдений. Самой низкой оказалась температура в городе Кимберли -9,9º, написала в Twitter метеослужба ЮАР.
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Предыдущие рекорды в ЮАР по низким температурам были более скромные, некоторые из них были установлены более 20 лет назад. До этой ночи самой минимальной температурой, которую когда-либо фиксировали в стране, считалась -8,1º в 2000 году.
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Сейчас на юге Африки идет снег, дети бегают в куртках и уже начинают пробовать лепить снежки.
- 12 июля 2021 года в США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле.
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