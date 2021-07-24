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На фоне всеобщей жары. На юге Африки зафиксировали рекордные морозы

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2021, 18:10
На фоне всеобщей жары. На юге Африки зафиксировали рекордные морозы - Фото
Снег в ЮАР (скриншот с видео)

В ночь на 24 июля сразу в 19 районах Южно-Африканской республики зарегистрировали небывалые морозы. По словам синоптиков, таких холодов они не помнят за весь период метеонаблюдений. Самой низкой оказалась температура в городе Кимберли -9,9º, написала в Twitter метеослужба ЮАР.

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Предыдущие рекорды в ЮАР по низким температурам были более скромные, некоторые из них были установлены более 20 лет назад. До этой ночи самой минимальной температурой, которую когда-либо фиксировали в стране, считалась -8,1º в 2000 году.

Картинка кликабельна:

Сейчас на юге Африки идет снег, дети бегают в куртках и уже начинают пробовать лепить снежки.

Читайте также: Львов бьет температурные рекорды. Последний раз такая жара там была в 1959 году

Дарья Мостовая
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