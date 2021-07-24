На фоне всеобщей жары. На юге Африки зафиксировали рекордные морозы

В ночь на 24 июля сразу в 19 районах Южно-Африканской республики зарегистрировали небывалые морозы. По словам синоптиков, таких холодов они не помнят за весь период метеонаблюдений. Самой низкой оказалась температура в городе Кимберли -9,9º, написала в Twitter метеослужба ЮАР.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Предыдущие рекорды в ЮАР по низким температурам были более скромные, некоторые из них были установлены более 20 лет назад. До этой ночи самой минимальной температурой, которую когда-либо фиксировали в стране, считалась -8,1º в 2000 году.

Картинка кликабельна:

Сейчас на юге Африки идет снег, дети бегают в куртках и уже начинают пробовать лепить снежки.

12 июля 2021 года в США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле.

Читайте также: Львов бьет температурные рекорды. Последний раз такая жара там была в 1959 году

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.