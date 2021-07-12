"Безжалостная жара". В США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле

В США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле – жара в Долине смерти подняла столбик термометра до +54°C. Об этом сообщает Reuters.

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В воскресенье Национальная метеослужба США зафиксировала в Долине смерти температуру 130 градусов по Фаренгейту (+54°C), пишут в агентстве. Если этот показатель будет верифицирован, то он станет одним из самых высоких, когда-либо зарегистрированных на Земле.

Температура поверхностей была еще выше. Один из рейнджеров зафиксировал, что асфальт у Центра для посетителей нагрелся до 178 градусов по Фаренгейту (+81,1°C), пишут журналисты, называя жару "безжалостной".

Как отмечается, изнуряющая жара распространилась на большую часть Северо-Запада США. Метеослужба США издала предупреждение об опасности жары, особенно для детей и пожилых людей. Посмотреть, как тепловая волна с конца июня начала надвигаться на регион можно на этом видео от NASA/JPL.

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Журналисты пишут, что жара привела к проблемам в электросетях и спровоцировала крупные лесные пожары, в том числе пожар в Южном Орегоне, где под угрозой оказались около 1200 домов и других зданий. Кроме того, вспыхнул пожар в заповеднике Фремонт-Уинма, где огонь охватил площадь в 224 квадратных миль.

Губернатор Орегона Кейт Браун объявила о чрезвычайном положении 6 июля. Жители сотен домов уже покинули свои дома из-за обязательной эвакуации, еще множество людей получили приказ готовиться, отмечают в агентстве.

В июне в Киеве дважды фиксировали рекорды жары, побиты показатели 136-летней давности.

В конце июня в Канаде несколько дней фиксировали температурные рекорды: жара достигала 49,6°C. Только в Ванкувере было зарегистрировано 130 внезапных смертей, официально жертвами жары признали 65 погибших.

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Марк Сировой

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