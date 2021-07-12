UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Безжалостная жара". В США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2021, 09:46
Долина смерти в США (фото - ЕРА)

В США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле – жара в Долине смерти подняла столбик термометра до +54°C. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В воскресенье Национальная метеослужба США зафиксировала в Долине смерти температуру 130 градусов по Фаренгейту (+54°C), пишут в агентстве. Если этот показатель будет верифицирован, то он станет одним из самых высоких, когда-либо зарегистрированных на Земле.

Температура поверхностей была еще выше. Один из рейнджеров зафиксировал, что асфальт у Центра для посетителей нагрелся до 178 градусов по Фаренгейту (+81,1°C), пишут журналисты, называя жару "безжалостной".

Как отмечается, изнуряющая жара распространилась на большую часть Северо-Запада США. Метеослужба США издала предупреждение об опасности жары, особенно для детей и пожилых людей. Посмотреть, как тепловая волна с конца июня начала надвигаться на регион можно на этом видео от NASA/JPL.

Читайте также: Украина переходит в зону погодных катаклизмов, есть угроза опустынивания – Минэкологии

Журналисты пишут, что жара привела к проблемам в электросетях и спровоцировала крупные лесные пожары, в том числе пожар в Южном Орегоне, где под угрозой оказались около 1200 домов и других зданий. Кроме того, вспыхнул пожар в заповеднике Фремонт-Уинма, где огонь охватил площадь в 224 квадратных миль.

Губернатор Орегона Кейт Браун объявила о чрезвычайном положении 6 июля. Жители сотен домов уже покинули свои дома из-за обязательной эвакуации, еще множество людей получили приказ готовиться, отмечают в агентстве.

Читайте также: Рекордная температура в Антарктиде получила официальное подтверждение

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погода рекорд климат жара температура долина смерти
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 