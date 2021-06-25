UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Такой жары не было 136 лет. Киев второй день подряд бьет температурные рекорды

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 13:14
Такой жары не было 136 лет. Киев второй день подряд бьет температурные рекорды - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

В Киеве второй день подряд фиксируют температурные рекорды из-за высокой жары. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, 24 июня среднесуточная температура в Киеве составила  +28,1°С, что на 1,6°С больше рекорда для этого дня, зафиксированного в 1924 году.

Кроме того, вчера в Киеве температура поднялась до 35,5°С. Это на 2,3°С больше рекорда 24 июня 1924 года и на 0,5°С рекорда для июня в целом 1885 года.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев погода температурный рекорд жара лето
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 