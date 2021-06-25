Такой жары не было 136 лет. Киев второй день подряд бьет температурные рекорды

В Киеве второй день подряд фиксируют температурные рекорды из-за высокой жары. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

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Как сообщается, 24 июня среднесуточная температура в Киеве составила +28,1°С, что на 1,6°С больше рекорда для этого дня, зафиксированного в 1924 году.

Кроме того, вчера в Киеве температура поднялась до 35,5°С. Это на 2,3°С больше рекорда 24 июня 1924 года и на 0,5°С рекорда для июня в целом 1885 года.

Марк Сировой

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