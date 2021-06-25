На выходных в Украину придут грозы, жара немного отступит: карта погоды

На выходных в Украину придут грозы, жара немного спадет. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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В субботу, 26 июня, в западных областях температура опустится до +25..+27 градусов. В центральных областях сохранится жара, +32..+34, в Житомирской и Винницкой областях +28..+30. На востоке страны +32..+35, на юге +29..+31. В западных и части центральных областей ожидаются небольшие дожди и грозы.

В воскресенье, 27 июня, на западе Украины, в Житомирской и Винницкой областях +25..+27, в центральных областях +28..+30, на востоке +31..+33, на юге +26..+29, в Николаевской области до +31. По всей территории Украины небольшие дожди, в центральных, восточных и южных областях – грозы.

В понедельник, 28 июня, на западе, в Житомирской и Винницкой областях +26..+28, в Закарпатской области +30..+32, в центральных областях +24..+28, на востоке +26..+30, на юге +26..+29. В центральных, восточных и южных областях небольшие дожди, местами грозы.

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Денис Юдин

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