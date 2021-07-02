Новый температурный рекорд в Антарктиде признан официально: 18,3°С тепла. Об этом пишет пресс-служба Всемирной метеорологической организации ООН.
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Этот показатель был зафиксирован 6 февраля 2020 года на аргентинской исследовательской станции "Эсперанса".
Прошлый рекорд составлял 17,5°C; зарегистрирован там же 24 марта в 2015-м.
ВМО не признала рекордом 20,75°C: такую температуру 9 февраля 2020-го зарегистрировали на бразильской автоматизированной станции мониторинга вечной мерзлоты на о-ве Сеймур. Оказалось, что импровизированная радиационная защита датчика "привела к явной ошибке регистрации", что сделало показания непригодными.
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Как уточняет Организация, рекорд для более широкого антарктического региона (к югу от 60° широты) составляет 19,8°C. Такая температура была на о-ве Сигни 30 января 1982 года.
Как уточнил генсек ВМО Петтери Таалас, Антарктический полуостров – один из регионов планеты с наиболее быстрым потеплением (почти 3°C за последние полвека). Среднегодовая температура континента колеблется от –10°C на побережье до –60°C на высокогорье внутренних районов.
Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле, была –89,2°C: она зафиксирована на станции "Восток" в Антарктиде 21 июля 1983 года.
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