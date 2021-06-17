Украина переходит в зону погодных катаклизмов, есть угроза опустынивания – Минэкологии
Украина переходит в зону погодных катаклизмов, в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание больших территорий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
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"По свидетельству ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий", – говорится в сообщении.
В Минэкологии также отметили такие проблемы с землей в Украине:
– распаханность земель является одной из самых высоких в мире – более 54% территории; это приводит к деградационным процессам;
– более 6 млн га сельскохозяйственных земель подвержены влиянию ветровой эрозии, 13 млн га – водной;
– до 20 млн га охвачены пылевыми бурями.
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Деградация земель и опустынивание – одна из наибольших угроз для устойчивого развития человечества: они приводят к изменениям климата, потере биоразнообразия, недостатку воды, распространению бедности, голода и массовых миграций, отмечают в Минэкологии.
Борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетов экологической политики, отмечает министр экологии Роман Абрамовский. Для этого был утвержден национальный план по борьбе с этими явлениями до 2025 года и создан координационный совет.
- В марте ученые из Принстонского университета заявили, что потепление может погрузить 40% населения мира в практически "смертельные условия".
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