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Билл Гейтс: Все богатые страны должны перейти на 100% синтетическую говядину

16.02.2021, 14:52
Билл Гейтс: Все богатые страны должны перейти на 100% синтетическую говядину - Фото
Билл Гейтс (фото - ЕРА)

Все богатые страны должны перейти на потребление 100% синтетической говядины, считает основатель Microsoft Билл Гейтс. Об этом он сказал в интервью MIT Technology Review, обсуждая климатические проблемы.

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Гейтс основал множество разных компаний, в частности группу организаций Breakthrough Energy, которая занимается инновациями для устойчивой энергетики и сокращения выбросов. И он обсуждал с журналистом проблему выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве, в частности из-за отрыжек коров.

По мнению Гейтса, решить проблему в животноводстве очень сложно – и синтетические альтернативы белка могут потребоваться по крайней мере для говядины.

Гейтс полагает, что 80 беднейших стран мира продолжат потреблять обычную говядину, а вот в странах со средним и выше доходом переход на искусственную возможен.

"Я действительно считаю, что все богатые страны должны перейти на 100% синтетическую говядину. Вы можете привыкнуть к разнице вкусов, есть также утверждения, что со временем вкус сделают еще лучше", – сказал Гейтс.

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Sky News отмечают, что из-за отрыжек выращиваемых на убой коров происходит выброс мощного парникового газа – метана. По данным исследователей Global Carbon Project, количество метана в атмосфере резко выросло с 2000 по 2017 год, и это может привести к повышению средних температур на 4℃ к концу века.

"Выбросы от крупного рогатого скота и других жвачных животных почти такие же большие, как выбросы метана от ископаемого топлива. Люди шутят над отрыжкой коров, не понимая, насколько велик этот источник", – объясняет доктор наук Роберт Джексон.

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Марк Сировой
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сельское хозяйство климат Билл Гейтс говядина выбросы
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