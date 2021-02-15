Билл Гейтс планирует спасать планету экологическими проектами на $2 млрд и "мирным атомом"
Основатель Microsoft Билл Гейтс планирует инвестировать миллиарды долларов в стартапы и различные проекты, которые будут бороться с изменением климата и способствовать такой борьбе. Об этом филантроп сообщил немецкому изданию Handelsblatt.
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Он обещает выделить на такую деятельность $2 млрд в течение следующих пяти лет.
Гейтс считает, что именно сейчас важно предотвратить климатическую катастрофу с помощью инноваций, и чтобы крах не случился, говорит основатель MS, потребуется пятикратное увеличение глобальных государственных инвестиций в про-экологические исследования в текущем десятилетии.
По его оценкам, это не менее $110 млрд в год.
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Чтобы мир избежал грандиозного ущерба от глобального потепления и других масштабных процессов, выбросы CO2 должны упасть до нуля не позднее 2050 года, планирует Гейтс. Для наглядности он сравнил перемены с заполненной ванной: даже если закрыть кран так, что из него будут течь только отдельные капли, в какой-то момент ванна переполнится.
"Часть экономики нужно срочно менять, причем невиданными ранее темпами", – подчеркнул он, добавив, что для этого нужны новые налоги на выбросы CO2, торговля квотами, альтернативные источники энергии вроде солнечной и энергии ветра.
Еще филантроп надеется на развитие технологий улавливания углекислого газа из атмосферы. Ранее на их исследование выделил $100 млн бизнесмен Илон Маск.
Германия, говорит Гейтс, оказала миру большую услугу, субсидируя солнечные модули, но одной солнечно-ветровой энергетики миру недостаточно. Он делает вывод: пока что лишь с помощью ядерной энергии и инноваций можно остановить изменение климата.
- Гейтс еще в 2020-м отреагировал на обвинения в "чипировании через вакцину".
- В январе 2021-го Маск показал сборку аккумуляторов Tesla. Позвал работать на светлое будущее планеты.
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