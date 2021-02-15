Билл Гейтс планирует спасать планету экологическими проектами на $2 млрд и "мирным атомом"

Основатель Microsoft Билл Гейтс планирует инвестировать миллиарды долларов в стартапы и различные проекты, которые будут бороться с изменением климата и способствовать такой борьбе. Об этом филантроп сообщил немецкому изданию Handelsblatt.

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Он обещает выделить на такую деятельность $2 млрд в течение следующих пяти лет.

Гейтс считает, что именно сейчас важно предотвратить климатическую катастрофу с помощью инноваций, и чтобы крах не случился, говорит основатель MS, потребуется пятикратное увеличение глобальных государственных инвестиций в про-экологические исследования в текущем десятилетии.

По его оценкам, это не менее $110 млрд в год.

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Чтобы мир избежал грандиозного ущерба от глобального потепления и других масштабных процессов, выбросы CO 2 должны упасть до нуля не позднее 2050 года, планирует Гейтс. Для наглядности он сравнил перемены с заполненной ванной: даже если закрыть кран так, что из него будут течь только отдельные капли, в какой-то момент ванна переполнится.

"Часть экономики нужно срочно менять, причем невиданными ранее темпами", – подчеркнул он, добавив, что для этого нужны новые налоги на выбросы CO 2 , торговля квотами, альтернативные источники энергии вроде солнечной и энергии ветра.

СПРАВКА. В 1975 году Гейтс основал Microsoft на пару с . В 1975 году Гейтс основал Microsoft на пару с Полом Алленом . В 1986-м в возрасте 31 года он стал самым молодым миллиардером в мире, и с тех пор находится в топ-списке богатейших людей . Весной он ушел из совета директоров корпорации, чтобы уделять время благотворительности и семье.

Еще филантроп надеется на развитие технологий улавливания углекислого газа из атмосферы. Ранее на их исследование выделил $100 млн бизнесмен Илон Маск.

Германия, говорит Гейтс, оказала миру большую услугу, субсидируя солнечные модули, но одной солнечно-ветровой энергетики миру недостаточно. Он делает вывод: пока что лишь с помощью ядерной энергии и инноваций можно остановить изменение климата.

Евгений Пилипенко

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