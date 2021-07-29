Волна холода из Антарктики: на юге Бразилии выпал снег и ударили морозы – фото, видео
Штат Риу-Гранди-Ду-Сул на юге Бразилии засыпало снегом, температура опустилась до рекордно низких значений. Об этом сообщает TN.
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Волна антарктического холода охватила юг Бразилии, не менее чем в 13 городах штата Риу-Гранди-Ду-Сул выпал снег, в ряде муниципалитетов наблюдался ледяной дождь. В соседнем штате Санта Катарина вчера, 28 июля 2021 года, температура утром достигала -7,8 градусов.
В соцсетях опубликованы фото и видео необычного погодного явления.
TEMPO | Muita neve em São Francisco de Paula com acumulação. Vídeo de Davis Pinheiro. pic.twitter.com/oLg4cnJ96L— MetSul.com (@metsul) July 28, 2021
Coisa linda de se ver , ruim de viver Catedral de Lages SC neve a solta. pic.twitter.com/AxHU8RgoJA— (@AlexMantovani28) July 29, 2021
QUANTA NEVE MEU DEUSSSSS pic.twitter.com/KXJy7NoukJ— miih (@smlltlkhoran) July 28, 2021
July 29, 2021
Europa? Não, isso é CANELA – RS, a verdadeira perfeiçãopic.twitter.com/RbkeFSNeoh— Os Guris Do Rio Grande Do Sul (@osgurisdors) July 29, 2021
"Более чем за 30 лет прогнозирования погоды в Риу-Гранди-ду-Сул мы никогда не наблюдали горизонтального снегопада с таким сильным ветром и сильно ограниченной видимостью. Это то, что североамериканцы называют метелью", – заявили в местной метеорологической службе.
По прогнозу синоптиков, температура может опуститься до рекордных с 1955 года значений.
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