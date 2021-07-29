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Волна холода из Антарктики: на юге Бразилии выпал снег и ударили морозы – фото, видео

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29.07.2021, 12:57
Волна холода из Антарктики: на юге Бразилии выпал снег и ударили морозы – фото, видео - Фото
Фото – osgurisdors, Twitter

Штат Риу-Гранди-Ду-Сул на юге Бразилии засыпало снегом, температура опустилась до рекордно низких значений. Об этом сообщает TN.

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Волна антарктического холода охватила юг Бразилии, не менее чем в 13 городах штата Риу-Гранди-Ду-Сул выпал снег, в ряде муниципалитетов наблюдался ледяной дождь. В соседнем штате Санта Катарина вчера, 28 июля 2021 года, температура утром достигала -7,8 градусов.

В соцсетях опубликованы фото и видео необычного погодного явления.

"Более чем за 30 лет прогнозирования погоды в Риу-Гранди-ду-Сул мы никогда не наблюдали горизонтального снегопада с таким сильным ветром и сильно ограниченной видимостью. Это то, что североамериканцы называют метелью", – заявили в местной метеорологической службе.

По прогнозу синоптиков, температура может опуститься до рекордных с 1955 года значений.

Денис Юдин
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мороз Бразилия снегопад антарктика
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