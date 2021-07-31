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Украинская авиация начала тушить масштабные лесные пожары в Турции видео

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2021, 09:00
Ан-32П (Фото - пресс-служба ГСЧС)
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Вчера вечером, с 19:30 до 20:30, пожарные самолеты Ан-32П, которые Украина направила на помощь Турции для ликвидации лесных пожаров, совершили первые два сброса воды на очаги пожаров в горных районах возле Анталии. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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30 июля Украина направила в Турцию два экипажа самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек.

"Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии", – говорят в пресс-службе. 

Посадку самолеты ГСЧС совершили в аэропорту Газипаша Алания. 31 июля воздушные судна продолжат работу после проведения брифинга полетных заданий. 

Читайте также: Огонь на курортах. Украина отправит в Турцию пожарный самолет

Владислав Сердюк
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ГСЧС пожары в турции ан-32п
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