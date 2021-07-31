Вчера вечером, с 19:30 до 20:30, пожарные самолеты Ан-32П, которые Украина направила на помощь Турции для ликвидации лесных пожаров, совершили первые два сброса воды на очаги пожаров в горных районах возле Анталии. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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30 июля Украина направила в Турцию два экипажа самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек.

"Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии", – говорят в пресс-службе.

Посадку самолеты ГСЧС совершили в аэропорту Газипаша Алания. 31 июля воздушные судна продолжат работу после проведения брифинга полетных заданий.

28 июля сообщалось, что на фоне сильной жары в Турции произошли лесные пожары, которые добрались до города Манавгат в курортной провинции Анталия.

Вчера пожары распространились до курортных Мармариса, Бодрума и других городов на юге Турции. Из-за них эвакуировали некоторых туристов из отелей.

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Владислав Сердюк

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