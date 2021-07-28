В Турции на фоне сильной жары продолжаются масштабные лесные пожары. Они охватили западное и южное побережье и добрались до курортной Анталии, передает Hurriyet Daily News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что возгорание началось в двух разных местах города Манавгат в турецкой провинции Анталия. Пожар уничтожил десятки гектаров леса, эвакуировали жителей пяти районов.

В регион отправили самолет, 19 вертолетов и 103 пожарных машины с 412 пожарными. Власти заявили, что усилия по борьбе с огнем не увенчались успехом. Однако вскоре стало известно, что пожар, который продвигался к заправочным станциям на шоссе Анталия-Алания, удалось сдержать.

Как сообщает мэр Манавгата Шюкрю Сезен, пламя добралось до жилых районов, сгорели дома и рабочие места. При этом он уточнил, что пожар охватил удаленную от побережья территорию, и туристическим районам якобы не стоит беспокоиться.

Тем временем туристы публикуют из отелей фото и видео, на которых можно заметить, что небо затянуто дымом.

27 июля 2021-го сообщалось, что северную часть Италии захлестнули масштабные ливни с крупным градом, а на юге страны и на острове Сардиния массово горят леса.

Также масштабные лесные пожары продолжаются в российской Якутии.

<a href="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/turkeyNEWS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#turkeyNEWS</a>

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.