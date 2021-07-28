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В Турции масштабные лесные пожары добрались до курортной Анталии – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 18:48
Пожары в Анталии (Фото - Instagram kos.cocos)
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В Турции на фоне сильной жары продолжаются масштабные лесные пожары. Они охватили западное и южное побережье и добрались до курортной Анталии, передает Hurriyet Daily News.

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Сообщается, что возгорание началось в двух разных местах города Манавгат в турецкой провинции Анталия. Пожар уничтожил десятки гектаров леса, эвакуировали жителей пяти районов.

В регион отправили самолет, 19 вертолетов и 103 пожарных машины с 412 пожарными. Власти заявили, что усилия по борьбе с огнем не увенчались успехом. Однако вскоре стало известно, что пожар, который продвигался к заправочным станциям на шоссе Анталия-Алания, удалось сдержать.

Как сообщает мэр Манавгата Шюкрю Сезен, пламя добралось до жилых районов, сгорели дома и рабочие места. При этом он уточнил, что пожар охватил удаленную от побережья территорию, и туристическим районам якобы не стоит беспокоиться.

Тем временем туристы публикуют из отелей фото и видео, на которых можно заметить, что небо затянуто дымом.

  • 27 июля 2021-го сообщалось, что северную часть Италии захлестнули масштабные ливни с крупным градом, а на юге страны и на острове Сардиния массово горят леса.
  • Также масштабные лесные пожары продолжаются в российской Якутии.

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Оксана Житнюк
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эвакуация пожар лес Анталия курорт
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