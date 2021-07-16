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"Едкий вонючий туман". Евпаторию в оккупированном Крыму накрыл дым со свалки: видео и фото видео

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2021, 10:40
Фото: соцсети
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На городском мусорном полигоне под Евпаторией во временно оккупированном россиянами Крыму со вчерашнего дня продолжается пожар: шлейфом дыма время от времени накрывает черноморский курорт, о чем пишет пропагандистский ресурс Крыминформ и жители в местных пабликах.

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Площадь пожара ночью достигала 1800 м2.

Фото: соцсети

В оккупационной администрации города жалуются, что несмотря на постоянную работу спасателей и техники, "погодные условия нам не в помощь, хотелось бы дождика".

На утро 16 июля открытые очаги возгорания якобы потушили. Местные жители жалуются на дым и реакцию "властей":
 

Как и на большей части Украины, в Крыму сейчас очень жарко. Синоптики предупредили об ожидающейся на выходных аномальной жаре на полуострове: температура воздуха поднимется на 7°С выше климатической нормы.

Читайте также: НАТО закрепится в Черном море после инцидента с Defender: Крым – это Украина, а не Россия

Евгений Пилипенко
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экология Крым пожар оккупация свалка дым евпатория
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