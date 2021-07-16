На городском мусорном полигоне под Евпаторией во временно оккупированном россиянами Крыму со вчерашнего дня продолжается пожар: шлейфом дыма время от времени накрывает черноморский курорт, о чем пишет пропагандистский ресурс Крыминформ и жители в местных пабликах.

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Площадь пожара ночью достигала 1800 м2.

В оккупационной администрации города жалуются, что несмотря на постоянную работу спасателей и техники, "погодные условия нам не в помощь, хотелось бы дождика".

На утро 16 июля открытые очаги возгорания якобы потушили. Местные жители жалуются на дым и реакцию "властей":



Как и на большей части Украины, в Крыму сейчас очень жарко. Синоптики предупредили об ожидающейся на выходных аномальной жаре на полуострове: температура воздуха поднимется на 7°С выше климатической нормы.

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Евгений Пилипенко

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