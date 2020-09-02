ЕСПЧ отказался принимать срочные меры для защиты храмов ПЦУ в Крыму

Крымская епархия ПЦУ просила суд принять меры, чтобы не допустить сноса часовни в Евпатории и выселения из Кафедрального собора Симферополя

Европейский суд по правам человека (ЕКПЧ) отказался принимать срочные меры для защиты храмов Православной церкви Украины (ПЦУ) во временно оккупированному Крыму. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

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Заявитель, Крымская епархия УПЦ КП (позже вошла в ПЦУ), просил суд применить временные меры, чтобы не допустить выселения из Кафедрального собора в Симферополе, а также сноса часовни в Евпатории.

Однако суд решил отклонить запросы, поскольку они "выходят за рамки применения правила 39 Регламента суда, так как не влекли за собой риск серьезного и непоправимого вреда основным правам человека по Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ)".

"Суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, когда в противном случае заявители столкнулись бы с реальным риском необратимого вреда", – отмечается в релизе.

LIGA.net направила запрос в ПЦУ с просьбой рассказать о дальнейших действиях церкви по этому делу.

В августе 2020-го так называемые суды оккупантов в Крыму приняли окончательное решение выселить ПЦУ из Кафедрального собора в Симферополе и снести часовню в Евпатории. Российские оккупанты объяснили это тем, что церковь не зарегистрирована как юрлицо по законодательству РФ и не имела разрешения на строительство часовни.

Крымская епархия ПЦУ пожаловалась в ЕСПЧ. После этого суд обратился к российским властям с требованием предоставить информацию о том, какие дальнейшие юридические шаги оккупанты намерены делать в отношении этих религиозных объектов.

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Марк Сировой

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