Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко пустит прямые авиарейсы во временно оккупированный Россий Крым, "если это будет экономически выгодно". Так на соответствующий вопрос российских пропагандистов RT ответил министр иностранных дел страны Владимир Макей.

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"Должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято", – сказал глава внешнеполитического ведомства Беларуси.

Макей уточнил – "но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями", которые могут быть введены против Беларуси за такой шаг.

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Глава МИД Беларуси заявил, что захваченный в 2014 году российской армией украинский Крым – "действительно прекрасная территория, прекрасное место для отдыха", но "понятно, что с учетом вот этой ситуации каждый принимает решение для себя" – отдыхать там или нет.

В апреле 2021-го в Кремле заявили, что им не мешает непризнание Беларусью Крыма российским.

В начале июня Лукашенко захотел открыть авиарейсы в Крым; МИД Украины пригрозил ему Гаагой – на пару с Путиным.

Сегодня, 12 июля, ЕС продлил санкции против РФ за оккупацию Крыма.

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Евгений Пилипенко

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