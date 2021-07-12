UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Геополитика | У Лукашенко опасаются реакции Запада за авиарейсы в Крым, но "если будет выгодно" – пустят

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2021, 13:16
У Лукашенко опасаются реакции Запада за авиарейсы в Крым, но
Владимир Макей (фото - ЕРА)

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко пустит прямые авиарейсы во временно оккупированный Россий Крым, "если это будет экономически выгодно". Так на соответствующий вопрос российских пропагандистов RT ответил министр иностранных дел страны Владимир Макей.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято", – сказал глава внешнеполитического ведомства Беларуси.

Макей уточнил – "но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями", которые могут быть введены против Беларуси за такой шаг.

Читайте также: Армения, Беларусь, Зимбабве. Кто был против украинского проекта резолюции ГА ООН по Крыму

Глава МИД Беларуси заявил, что захваченный в 2014 году российской армией украинский Крым – "действительно прекрасная территория, прекрасное место для отдыха", но "понятно, что с учетом вот этой ситуации каждый принимает решение для себя" – отдыхать там или нет.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада", жестоко подавив протесты. Режим неприкрыто стал союзником РФ. В мае 2021-го в Минске обманом посадили борт Ryanair, сняв с него оппозиционеров. ЕС ввел санкции и призвал избегать полетов в/над РБ, а также запретил Белавиа летать в свои страны. Украина тоже прекратила авиасообщение с РБ. У Лукашенко хотят открыть рейсы в оккупированный Крым.

Читайте также: Беларуская команда КВН отказалась ехать на игру в оккупированный Крым

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Крым беларусь оккупация авиация владимир макей авиасообщение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 