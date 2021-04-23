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У Путина заявили, что им не мешает непризнание Беларусью Крыма российским

23.04.2021, 13:10
У Путина заявили, что им не мешает непризнание Беларусью Крыма российским - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото - ЕРА)

В Кремле утверждают, что непризнание Беларусью временно оккупированного Крыма российским "не осолжняет" диалог этой страны с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

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"Это суверенное право Белоруссии (не признавать Крым российским, – ред.), это совсем не осложняет (диалог, – ред.)", – сказал он.

Согласно сообщению ресурса, Песков также упоминал Крым, комментируя приглашение президента РФ Владимира Путина на встречу в Москве президента Украины Владимира Зеленского.

Песков сказал, что на возможной встрече лидер России не намерен обсуждать вопрос Крыма.

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Марк Сировой
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