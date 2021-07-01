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НАТО закрепится в Черном море после инцидента с Defender: Крым – это Украина, а не Россия

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 10:04
НАТО закрепится в Черном море после инцидента с Defender: Крым – это Украина, а не Россия - Фото
Джеймс Аппатурай (Фото - ЕРА)

В НАТО намерены укрепить свое присутствие в Черном море после инцидента с британским эсминцем HMS Defender. Там напомнили России, что Крым – это Украина. Об этом заявил специальный представитель генсека Альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай, передает 1tv.ge.

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Во время визита в Грузию Аппатурай сообщил, что Британия предоставила Североатлантическому альянсу информацию об инциденте в Черном море, и у НАТО есть "полная картина произошедшего".

"У НАТО твердая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым – это Украина, а не Россия", – заявил Аппатурай.

По его словам, России необходимо понять – союзники НАТО не отступят от этого вопроса.

Также спецпред генсека НАТО заявил, что Россия продолжает дестабилизировать регион и размещать в Крыму оружие, в том числе ракетные системы, что затрудняет свободу судоходства.

Аппатурай отметил, что в Черном море представлены корабли США, Великобритании и Франции. Это "не всегда нравится россиянам", однако НАТО сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров.

Читайте также: Пентагон успокоил Россию: американский эсминец USS Ross не идет к Крыму – это фейк

Оксана Житнюк
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Крым нато HMS Defender Джеймс Аппатурай
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