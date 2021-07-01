НАТО закрепится в Черном море после инцидента с Defender: Крым – это Украина, а не Россия
В НАТО намерены укрепить свое присутствие в Черном море после инцидента с британским эсминцем HMS Defender. Там напомнили России, что Крым – это Украина. Об этом заявил специальный представитель генсека Альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай, передает 1tv.ge.
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Во время визита в Грузию Аппатурай сообщил, что Британия предоставила Североатлантическому альянсу информацию об инциденте в Черном море, и у НАТО есть "полная картина произошедшего".
"У НАТО твердая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым – это Украина, а не Россия", – заявил Аппатурай.
По его словам, России необходимо понять – союзники НАТО не отступят от этого вопроса.
Также спецпред генсека НАТО заявил, что Россия продолжает дестабилизировать регион и размещать в Крыму оружие, в том числе ракетные системы, что затрудняет свободу судоходства.
Аппатурай отметил, что в Черном море представлены корабли США, Великобритании и Франции. Это "не всегда нравится россиянам", однако НАТО сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров.
- 23 июня у крымского мыса Фиолент произошел инцидент: оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. РФ утверждает, что тот "нарушил границу России". Британия назвала заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".
- 24 июня в МИД РФ угрожали "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную РФ часть акватории Черного моря.
- В тот же день министр обороны Британии Уоллес заявил, что британскому флоту не помешают ходить у Крыма, а премьер страны Джонсон – что они все делали правильно.
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