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Все небо в дыму. В Якутии горят леса, огнем объято более 1 млн гектаров: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 17:15
Пожары в Якутии (скриншот с видео)
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Якутию охватили сильнейшие пожары, огонь выжег более миллиона гектаров леса – оранжевое от пожарищ небо заволокло плотной дымовой завесой. Видео стихийного бедствия были выложены на YouTube.

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Сейчас на месте отдельных участков остались лишь пепелища.

Дым от пожаров накрыл более 50 городов, в том числе Якутск, в котором была временно приостановлена работа аэропорта.

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Дарья Мостовая
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