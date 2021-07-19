Якутию охватили сильнейшие пожары, огонь выжег более миллиона гектаров леса – оранжевое от пожарищ небо заволокло плотной дымовой завесой. Видео стихийного бедствия были выложены на YouTube.

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Сейчас на месте отдельных участков остались лишь пепелища.

Дым от пожаров накрыл более 50 городов, в том числе Якутск, в котором была временно приостановлена работа аэропорта.

В начале июня 2021 в Иерусалиме массово горели леса.

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Дарья Мостовая

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