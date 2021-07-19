Якутию охватили сильнейшие пожары, огонь выжег более миллиона гектаров леса – оранжевое от пожарищ небо заволокло плотной дымовой завесой. Видео стихийного бедствия были выложены на YouTube.
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Сейчас на месте отдельных участков остались лишь пепелища.
Дым от пожаров накрыл более 50 городов, в том числе Якутск, в котором была временно приостановлена работа аэропорта.
pic.twitter.com/bBCBLdCHjI— solar (@edgesolar) July 18, 2021
- В начале июня 2021 в Иерусалиме массово горели леса.
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