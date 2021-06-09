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Молний не было – вероятно, поджог. Возле Иерусалима массово горят леса: видео видео

09.06.2021, 17:40
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Возле Иерусалима начали массово гореть лесные массивы. Сейчас на месте работают десятки бригад пожарных, железнодорожное сообщение с городом было прервано, пишет Times of Israel.

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Из-за обширных очагов пожара началась эвакуация местных жителей, а также был остановлен судебный процесс над премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам спасателей, огонь, вероятно, возник по вине человека, так как никаких гроз с молниями до этого не наблюдалось.

Стартовой точкой возгорания стала гора Харуах вблизи иерусалимских холмов, дальше пламя распространилось на лесные массивы и перекинулось на гору Эйтан. 

  • В мае 2021 года в Греции под Афинами загорелись леса, власти начал эвакуировать местных.

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Дарья Мостовая
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Израиль Иерусалим пожар видео
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