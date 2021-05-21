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В Греции под Афинами горят леса, власти начали эвакуировать местных: видео пожара видео

21.05.2021, 13:59
Пожар в Греции (скриншот с видео)
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Вчера в Греции неподалеку от Афин разгорелся пожар. По словам спасателей, пламя возникло в самой чаще густого леса, а после распространилось по всей округе, пишет Reuters.

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Когда за ночь выгорело около 20 кв. км лесного массива, власти решили начать эвакуацию жителей из близлежащих деревень. По словам местных, клубы дыма были видны даже в Афинах.

При этом, пожарные утверждают, что человеческих жертв пока нет – всех удалось вовремя эвакуировать из зоны бедствия.

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Дарья Мостовая
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