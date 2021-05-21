Вчера в Греции неподалеку от Афин разгорелся пожар. По словам спасателей, пламя возникло в самой чаще густого леса, а после распространилось по всей округе, пишет Reuters.

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Когда за ночь выгорело около 20 кв. км лесного массива, власти решили начать эвакуацию жителей из близлежащих деревень. По словам местных, клубы дыма были видны даже в Афинах.

При этом, пожарные утверждают, что человеческих жертв пока нет – всех удалось вовремя эвакуировать из зоны бедствия.

В марте 2021 года в лагере беженцев в Бангладеш произошел масштабный пожар: видео.

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Дарья Мостовая

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