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В ЮАР разбушевался пожар: огонь уничтожил кампус и мельницу XVIII века – видео бедствия видео

20.04.2021, 10:24
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В столице Южно-Африканской республике Кейптауне произошел масштабный пожар – возникнув на Столовой горе, он охватил предместья города, уничтожив сразу несколько исторических зданий. Людей из пригорода пришлось эвакуировать, пишет BBC.

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Больше всего от огня пострадала городская библиотека, студенческий городок – кампус и старинная мельница, построенная в 1796 году. Из-за низкой влажности и сильных порывов ветра пламя распространилось с катастрофической скоростью – по предварительным оценкам пожарных, на то, чтобы полностью погасить его, уйдет не меньше трех дней.

Городские власти считают, что причиной пожара стал умышленный поджог: полиция даже задержала одного подозреваемого.

Чтобы избежать человеческих жертв, жители районов, а также учащиеся школ и институтов, расположенных близко к горе, были оперативно эвакуированы.

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Дарья Мостовая
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