Северную часть Италии захлестнули масштабные ливни с крупным градом. По словам метеорологов, такого града не было последних лет десять, пишет RaiNews. В это же время на юге страны, а также острове Сардиния массово горят леса, сообщает Ansa.

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Из-за града пострадало много автомобилей, в особенности лобовые стекла, движение по трассам пришлось временно приостановить. Местные жители засняли размер града и какие убытки он причинил.

В это время на юге страны жители пытаются потушить лесные пожары. Первые очаги возгорания появились на Сардинии, позже огонь перебрался на материковую часть, добравшись до Сицилии и центрально-восточных регионов. Спасатели говорят, что ущерб от пожаров будет огромным, поскольку огонь не могут потушить уже трое суток.

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