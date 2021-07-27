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В Германии произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, минимум 16 – ранены. Местных жителей просят закрыть окна и двери в домах, передает Reuters.

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Взрыв прогремел на западе Германии в городе Леверкузен во вторник, 27 июля, около 09:30 по местному времени. Полиция закрыла несколько автомагистралей и призвала людей остаться в своих домах.

Оператор Chempark Currenta заявил, что взрыв произошел на мусоросжигательном полигоне.

По данным Rheinische Post, взрыв был на заводе фармацевтической компании Bayer.

По данным FR.de, минимум 16 человек пострадали, четверо из них – в тяжелом состоянии. Также известно об одном погибшем.

О причинах взрыва пока что не сообщается. На месте работает большое количество сотрудников службы экстренной помощи.

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Оксана Житнюк

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