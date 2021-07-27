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В Германии прогремел взрыв, людей просят закрыть окна и оставаться дома – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 14:08
Leverkusen (Фото - ЕРА)
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обновлено

В Германии произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, минимум 16 – ранены. Местных жителей просят закрыть окна и двери в домах, передает Reuters.

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Взрыв прогремел на западе Германии в городе Леверкузен во вторник, 27 июля, около 09:30 по местному времени. Полиция закрыла несколько автомагистралей и призвала людей остаться в своих домах.

Оператор Chempark Currenta заявил, что взрыв произошел на мусоросжигательном полигоне.

По данным Rheinische Post, взрыв был на заводе фармацевтической компании Bayer.

По данным FR.de, минимум 16 человек пострадали, четверо из них – в тяжелом состоянии. Также известно об одном погибшем.

О причинах взрыва пока что не сообщается. На месте работает большое количество сотрудников службы экстренной помощи.

Смотрите также: Затопленные улицы и дома в руинах. Германия переживает сильнейшее наводнение: фото, видео

Оксана Житнюк
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