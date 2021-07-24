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Наводнение в Германии. Люди без света и питьевой воды, власти предложили эвакуацию: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2021, 23:15
Наводнение в Германии (скриншот с видео)
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Наводнение в Германии еще не утихло, а местные метеорологи уже предупредили население, что надвигается шторм. На этих выходных в стране снова будут наблюдаться сильные ливневые дожди – до 25-40 литров на квадратный метр, перемежающиеся со шквалистым ветром, пишет DW.

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За прошлую неделю наводнение в Германии унесло жизни 2000 человек, еще около 30 000 остались без электричества и питьевой воды. Власти страны предложили жителям отдельных регионов, которые больше всего страдают от стихии, эвакуацию, поскольку в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться.

По словам главы местной службы экстренного реагирования, несмотря на то, что ситуация "не такая ужасная, как на прошлой неделе", в регионе, где протекает река Ар, уже не осталось ни одной нормально работающей канализационной системы.

Читайте также: Затопленные улицы и дома в руинах. Германия переживает сильнейшее наводнение: фото, видео

Дарья Мостовая
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Германия эвакуация видео наводнение
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