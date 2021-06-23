На Францию, Германию и Польшу обрушились сильные штормы. В результате урагана оказались затоплены улицы, повалены деревья и повреждены здания.

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Как сообщает The Watchers, во Франции за выходные зафиксировали около 44 000 ударов молнии. В стране прошли сильные ливни, сильный град и торнадо. В долине Лауры торнадо повредил церковь. Упавшие каменные кладки рухнули на автомобили, разбив лобовые стекла. Также были повалены деревья и виноградные лозы.

По данным PNP.de, в немецкой Баварии град усыпал землю так плотно, что создавалось впечатление настоящей зимы.

Также в Пфарркирхене улицы и автостоянки затопило в результате сильных ливней. Ливневки перестали отводить воду, так как были забиты грязью, ветками и листьями.

Радио RMF 24 сообщает, что Польшу 22 июня тоже накрыл мощный ураган. Сильный дождь привел к подтоплению, а порывы ветра срывали крыши и ломали деревья.

Град прошел над центральной частью Малопольши. В Кракове была сильная буря. Из-за затопленных путей было заблокировано движение транспорта. Также проезд по некоторым улицам заблокировали поваленные деревья.

В Украину пришел антициклон ZOE – он принес сухую, малооблачную и жаркую погоду. По прогнозам синоптиков, всю неделю в большинстве областей будет высокая температура с кратковременными локальными дождями и грозами.

Вчера, 22 июня, Киев накрыла песчаная буря с Прикаспия, которая может продержаться в столице еще несколько дней.

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Оксана Житнюк

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