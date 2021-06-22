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Песчаная буря в Киеве может остаться еще на несколько дней – Гидрометцентр

22.06.2021, 16:37
Песчаная буря в Киеве может остаться еще на несколько дней – Гидрометцентр - Фото
Фото - LIGA.net

Киев накрыла песчаная буря с Прикаспия – подобное явление может продержаться в столице еще несколько дней. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

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"По спутниковым сникам мы можем видеть, что полоса пыли и песка проходит через Полтавскую, Киевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Черниговскую области. Учитывая, что в ближайшие дни удержится направление ветра с юго-востока, то такое явление может остаться еще на несколько дней", – отметили в Гидрометцентре.  

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве отметили в комментарии LIGA.net, что в столице и области не было пожаров или возгораний, которые могли бы спровоцировать смог.

СПРАВКА. Песчаная буря — атмосферное явление в виде переноса больших количеств пыли, песчинок ветром с земной поверхности в слое высотой несколько метров со значительным ухудшением видимости. Возникает обычно при сухой поверхности почвы и скорости ветра 10 м/с и более. Часто возникает в тёплое время года в пустынных и полупустынных регионах.
  • В Украину пришел  антициклон ZOE – он принес сухую, малооблачную и жаркую погоду. По прогнозам синоптиков, всю неделю в большинстве областей будут господствовать высокие температуры с кратковременными локальными дождями и грозами.
Станислав Стороженко
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