Песчаная буря в Киеве может остаться еще на несколько дней – Гидрометцентр

Киев накрыла песчаная буря с Прикаспия – подобное явление может продержаться в столице еще несколько дней. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

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Сьогодні Київ накрила піщана буря. Багато жителів столиці також повідомляють про смог та пил.



Метеоролог Валерій Латуха повідомляє, що ця пилова хмара прийшла в Україну з Астраханських напівпустельних степів pic.twitter.com/IaUw4dATfS — Радіо Свобода (@radiosvoboda) June 22, 2021

"По спутниковым сникам мы можем видеть, что полоса пыли и песка проходит через Полтавскую, Киевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Черниговскую области. Учитывая, что в ближайшие дни удержится направление ветра с юго-востока, то такое явление может остаться еще на несколько дней", – отметили в Гидрометцентре.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве отметили в комментарии LIGA.net, что в столице и области не было пожаров или возгораний, которые могли бы спровоцировать смог.

СПРАВКА. Песчаная буря — атмосферное явление в виде переноса больших количеств пыли, песчинок ветром с земной поверхности в слое высотой несколько метров со значительным ухудшением видимости. Возникает обычно при сухой поверхности почвы и скорости ветра 10 м/с и более. Часто возникает в тёплое время года в пустынных и полупустынных регионах.

Київ накрила піщана буря, яку нанесло з астраханських напівпустельних степів. Кияни жаліються також на смог pic.twitter.com/RxxFcKdJK6 — hromadske (@HromadskeUA) June 22, 2021"

В Украину пришел антициклон ZOE – он принес сухую, малооблачную и жаркую погоду. По прогнозам синоптиков, всю неделю в большинстве областей будут господствовать высокие температуры с кратковременными локальными дождями и грозами.

Станислав Стороженко

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