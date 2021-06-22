Главный "метеогерой" – сильная жара. На этой неделе синоптики прогнозируют до +36º: погода

В Украину пришел антициклон ZOE – он принес сухую, малооблачную и жаркую погоду. По прогнозам синоптиков, всю неделю в большинстве областей будут господствовать высокие температуры с кратковременными локальными дождями и грозами, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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Как отметили в службе погоды, главным "метеогероем" этой недели станет сильная жара. Дневной максимум на большей части территории будет составлять +31º...+36º.

Небольшое ослабление жары ожидается в субботу-воскресенье – в эти дни в Украину с запада начнет заходить более прохладный и влажный атлантический воздух.

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Дарья Мостовая

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