Огонь на курортах. Украина отправит в Турцию пожарный самолет

Украина отправит пожарный самолет в Турцию, где в курортной зоне пылают лесные пожары. Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.

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Он написал, что выразил соболезнования в связи с пожарами "своему другу" – президенту Турции Реджепу Эрдогану. При этом Зеленский не написал конкретно, был ли у них разговор.

"Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время", – заявил Зеленский.

28 июля сообщалось, что на фоне сильной жары в Турции произошли лесные пожары, которые добрались до города Манавгат в курортной провинции Анталия.

Вчера пожары распространились до курортных Мармариса, Бодрума и других городов на юге Турции. Из-за них эвакуировали некоторых туристов из отелей.

Марк Сировой

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