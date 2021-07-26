Синоптики прогнозируют жаркий август: температура будет выше нормы

Август 2021 года будет жарким: синоптики прогнозируют среднюю месячную температуру на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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По прогнозу синоптиков, среднемесячная температура в августе ожидается на уровне +20..+25, в Карпатах – +16..+18, что на 1-1,5 градуса выше климатической нормы.

Ожидается, что месячное количество осадков составит 31-80 мм, на Прикарпатье – 95-99 мм, что находится в границах климатической нормы.

Средняя месячная температура для августа – +18..+22 градуса.

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Денис Юдин

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