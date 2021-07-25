Лондон затопило после сильного дождя: видео
Сегодня, 25 июля, сильные ливни и грозы вызвали мощные внезапные наводнения в многих районах Лондона. Об этом сообщает BBC.
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Avoid A406! Near Walthamstow turnoff. Severe #flooding and stranded cars! #london #londonflood @BBCNews pic.twitter.com/u9bvuuphUx— Sophie Toumazos (@sophdaws183) July 25, 2021
Транспорт остановился, поскольку вода залила десятки дорог и линии метро.
Пришлось перекрыть туннель Блэкуолл, автомагистраль A12 и части Северного кольцевого шоссе.
Roding Lane South #Redbridge cars and a bus are submerged and abandoned. #LondonFlood #Floods pic.twitter.com/Uz6NjM5BC4— Jason N. Parkinson (@JasonNParkinson) July 25, 2021
Закрылись восемь станций метро и одна железнодорожная станция.
Пожарные заявили, что за несколько часов приняли около 300 звонков – в основном по поводу затопленных подвалов или дорог.
More abandoned cars along A113 by Charley Brown roundabout. Locals are trying to clear drains to help disperse the water. #Floods #Londonflood pic.twitter.com/tcB89KvPjt— Jason N. Parkinson (@JasonNParkinson) July 25, 2021
Официальные лица рекомендовали людям оставаться дома.
Агентство по окружающей среде выпустило два серьезных предупреждения о наводнениях в районах Лондона возле Беверли-Брук в Вустер-парке и Вест-Барнс и еще 14 менее серьезных – о подтоплениях в большей части столицы Великобритании и части окружающих пригородов.
Some pretty intense flooding earlier in Hackney. Looks like the sewer system was overwhelmed. #LondonFlood #ClimateChange pic.twitter.com/XKtZ4LaCcJ— Tisha Brown #DefundThePolice (@MsTishaB) July 25, 2021
Метеорологи заявили, что ливни вызвала конвергенция воздушных потоков, когда тепло с поверхности земли поднялось до более прохладного воздуха в атмосфере.
Am I in the Thames or on the A13??? #londonflood #flooding pic.twitter.com/cfYCt98Yhx— No name, just vibes (@_chaiandvibes) July 25, 2021
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