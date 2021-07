Лондон затопило после сильного дождя: видео

Сегодня, 25 июля, сильные ливни и грозы вызвали мощные внезапные наводнения в многих районах Лондона. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Транспорт остановился, поскольку вода залила десятки дорог и линии метро.

Пришлось перекрыть туннель Блэкуолл, автомагистраль A12 и части Северного кольцевого шоссе.

Закрылись восемь станций метро и одна железнодорожная станция.

Пожарные заявили, что за несколько часов приняли около 300 звонков – в основном по поводу затопленных подвалов или дорог.

More abandoned cars along A113 by Charley Brown roundabout. Locals are trying to clear drains to help disperse the water. #Floods #Londonflood pic.twitter.com/tcB89KvPjt — Jason N. Parkinson (@JasonNParkinson) July 25, 2021

Официальные лица рекомендовали людям оставаться дома.

Агентство по окружающей среде выпустило два серьезных предупреждения о наводнениях в районах Лондона возле Беверли-Брук в Вустер-парке и Вест-Барнс и еще 14 менее серьезных – о подтоплениях в большей части столицы Великобритании и части окружающих пригородов.

Some pretty intense flooding earlier in Hackney. Looks like the sewer system was overwhelmed. #LondonFlood #ClimateChange pic.twitter.com/XKtZ4LaCcJ — Tisha Brown #DefundThePolice (@MsTishaB) July 25, 2021

Метеорологи заявили, что ливни вызвала конвергенция воздушных потоков, когда тепло с поверхности земли поднялось до более прохладного воздуха в атмосфере.

Am I in the Thames or on the A13??? #londonflood #flooding pic.twitter.com/cfYCt98Yhx — No name, just vibes (@_chaiandvibes) July 25, 2021

23 июня Францию, Германию и Польшу накрыло крупным градом и штормами – видео.

Читайте также: Наводнение в Германии. Люди без света и питьевой воды, власти предложили эвакуацию: видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.