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Лондон затопило после сильного дождя: видео

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2021, 23:51
Лондон затопило после сильного дождя: видео - Фото
Наводнение в Лондоне (Скриншот видео Twitter/@JasonNParkinson)

Сегодня, 25 июля, сильные ливни и грозы вызвали мощные внезапные наводнения в многих районах Лондона. Об этом сообщает BBC.

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Транспорт остановился, поскольку вода залила десятки дорог и линии метро.

Пришлось перекрыть туннель Блэкуолл, автомагистраль A12 и части Северного кольцевого шоссе.

Закрылись восемь станций метро и одна железнодорожная станция.

Пожарные заявили, что за несколько часов приняли около 300 звонков – в основном по поводу затопленных подвалов или дорог.

Официальные лица рекомендовали людям оставаться дома.

Агентство по окружающей среде выпустило два серьезных предупреждения о наводнениях в районах Лондона возле Беверли-Брук в Вустер-парке и Вест-Барнс и еще 14 менее серьезных – о подтоплениях в большей части столицы Великобритании и части окружающих пригородов.

Метеорологи заявили, что ливни вызвала конвергенция воздушных потоков, когда тепло с поверхности земли поднялось до более прохладного воздуха в атмосфере.

Читайте также: Наводнение в Германии. Люди без света и питьевой воды, власти предложили эвакуацию: видео

Наталия Медведева
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лондон наводнение
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