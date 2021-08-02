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Аномальная волна жары спровоцировала массовое таяние ледникового щита Гренландии

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 09:38
Аномальная волна жары спровоцировала массовое таяние ледникового щита Гренландии - Фото
Ледники Гренландии (фото — Polar Portal)

Исследователи переживают, что во время сильнейшего аномального потепления в этом июле в Гренландии, когда температура там была более чем на 10°С выше сезонных норм, резко увеличилась площадь массового таяния местного ледяного щита. Об этом ученые Датского метеорологического института написали на Polar Portal.

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На севере острова температура в конце июля превысила 20°С, что более чем вдвое выше нормальной средней температуры в этот период. Например, в аэропорту Нерлерит Инаат на северо-востоке Гренландии 29 июля зафиксировано 23,4°С: это рекорд за все время наблюдений.

По данным ученых, с 28 июля ледяной щит Гренландии таял примерно по 8 млрд тонн в день. Это вдвое превышает средний летний показатель.

Схема: Polar Portal

Как выразились на Polar Portal, массовое таяние, хоть и не такое экстремальное, как в 2019-м, за один этот день дало объем воды, которого хватило бы, чтобы покрыть пятисантиметровым слоем территорию, впятеро больше Крыма.

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Территория, где произошло массовое таяние, в нынешнем году больше, чем два года назад. Между тем, успокаивают ученые, относительно прохладное начало лета и осадки тогда дают надежду, что годичный сход ледникового покрова останется в пределах исторической нормы.

Схема: Polar Portal

По данным европейских исследователей, к 2100 году уровень океана поднимется на 10–18 см. Это произойдет на 60% быстрее, чем предполагалось ранее.

СПРАВКА. Гренландский ледяной щит площадью 1,8 млн км2 является вторым по объему запасом пресноводного льда на планете. Больше – только в Антарктиде. Таяние щитов началось в 1990-м и ускорилось спустя 10 лет, а потеря массы за последние годы примерно вчетверо больше, чем до 2000-го. По подсчетам, если щит Гренландии полностью растает, уровень мирового океана поднимется на шесть-семь метров.

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Евгений Пилипенко
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