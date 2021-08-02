Аномальная волна жары спровоцировала массовое таяние ледникового щита Гренландии
Исследователи переживают, что во время сильнейшего аномального потепления в этом июле в Гренландии, когда температура там была более чем на 10°С выше сезонных норм, резко увеличилась площадь массового таяния местного ледяного щита. Об этом ученые Датского метеорологического института написали на Polar Portal.
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На севере острова температура в конце июля превысила 20°С, что более чем вдвое выше нормальной средней температуры в этот период. Например, в аэропорту Нерлерит Инаат на северо-востоке Гренландии 29 июля зафиксировано 23,4°С: это рекорд за все время наблюдений.
По данным ученых, с 28 июля ледяной щит Гренландии таял примерно по 8 млрд тонн в день. Это вдвое превышает средний летний показатель.
Как выразились на Polar Portal, массовое таяние, хоть и не такое экстремальное, как в 2019-м, за один этот день дало объем воды, которого хватило бы, чтобы покрыть пятисантиметровым слоем территорию, впятеро больше Крыма.
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Территория, где произошло массовое таяние, в нынешнем году больше, чем два года назад. Между тем, успокаивают ученые, относительно прохладное начало лета и осадки тогда дают надежду, что годичный сход ледникового покрова останется в пределах исторической нормы.
По данным европейских исследователей, к 2100 году уровень океана поднимется на 10–18 см. Это произойдет на 60% быстрее, чем предполагалось ранее.
- В середине июля 2021 года в Киеве две ночи подряд фиксировали температурные рекорды, невиданные за 141 год наблюдений.
- Синоптики прогнозируют в Украине жаркий август: температура будет выше нормы.
- В конце июля другие ученые "обрадовали": человечеству пора готовиться к еще большим случаям рекордной жары.
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