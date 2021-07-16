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Невиданная за 140 лет жара. В Киеве вторую ночь подряд фиксируют температурный рекорд

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2021, 14:08
Невиданная за 140 лет жара. В Киеве вторую ночь подряд фиксируют температурный рекорд - Фото
Панорама Киева (Фото: teksomolika/freepik.com)

Ночь на 16 июля в Киеве стала самой жаркой для этой даты за 141 год наблюдения. Ночные температурные рекорды фиксируют в столице вторые сутки подряд, передает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

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Как сообщается, минимальная температура в эту ночь не опустилась ниже +24,4°С, что на 2,4°С выше, чем было во время рекорда 2001 года.

Температурные рекорды в Киеве фиксируют вторую ночь подряд. В обсерватории сообщали, что в ночь на 15 июля температура не опускалась ниже +22,8°С, на 1,4°С побив предыдущий рекорд для этой даты, зафиксированный в 2010 году.

Как сообщается, с начала календарного лета в Киеве установлено уже 13 температурных рекордов.

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Марк Сировой
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