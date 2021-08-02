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В ближайшие дни жара в Украине спадет: карта погоды

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 09:31
В ближайшие дни жара в Украине спадет: карта погоды - Фото
Дождь (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ближайшие дни жара в большинстве областей Украины спадет. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 2 августа, на западе Украины +23..+25, в Закарпатской области +25..+27, в Черновицкой до +29. В центре от +28..+30 в Житомирской области до +31..+33 в Кировоградской, Черкасской и Полтавской. На юге +31..+35, на востоке +33..+36. В большинстве областей, кроме Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Крыма, ожидаются дожди.

Завтра, 3 августа, на западе +24..+27, в центральных областях +25..+27, на юге и востоке +29..+31. На востоке, в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях пройдут дожди и грозы.

В среду, 4 августа, на западе и в центре температура сохранится такой же, как днем ранее, в Харьковской и Одесской областях опустится до +27..+29, в Николаевской до +26..+28. В западных и центральных областях – дожди и грозы.

В четверг, 5 августа, и в пятницу, 6 августа, на западе +20..+24, в центральных областях +23..+25, в Полтавской области до +27. На юге и востоке – от +26..+28 в Одесской и Днепропетровской областях до +32..+34 в Луганской. В четверг на западе, в Житомирской, Винницкой и Киевской областях – дожди и грозы, в пятницу осадки ожидаются также в Черкасской, Кировоградской,Одесской и Николаевской областях.

Читайте также: Грецию накрыла экстремальная жара. Ожидаются температуры до +46

Денис Юдин
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