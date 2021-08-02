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Космические люди | Маск с сыном X Æ A-12 контролируют сборку громадного ускорителя для корабля SpaceX – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 08:41
Маск с сыном X Æ A-12 контролируют сборку громадного ускорителя для корабля SpaceX – фото - Фото
маск фотоЕРА

На прототип массивной ступени Super Heavy BN4 для выведения корабля-ракеты Starship в космос начали устанавливать двигатели Raptor. Об этом у себя в Twitter сообщил глава компании SpaceX Илон Маск, выложив фото процесса – и себя с сыном заодно.

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"Установка двигателей на ускоритель Starship для первого орбитального полета", – пишет он.

На полигон для этого ранее привезли 10 двигателей.

Нажмите на фото выше, чтобы увеличить его

Сына Маска, напомним, зовут X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв), но как его записали в документах, неизвестно.

Смотрите видео: SpaceX впервые включили двигатели на огромном ускорителе Starship

В качестве полезной нагрузки при первом тест-полете Super Heavy/Starship на орбиту будет головка сыра – аналогичный груз SpaceX отправила туда во время первого полета корабля Dragon.

Вид на систему подачи топлива к 29 двигателям на ускорителе:

Фото: SpaceX

Сборка стартового стола на Starbase. Эта часть будет весить 370 тонн:

Нажмите на фото выше, чтобы увеличить его

А так Super Heavy со Starship будут выглядеть на нем, когда подготовку завершат (иллюстрация – @ErcXspace):

Нажмите на фото выше, чтобы увеличить его

Как будет выглядеть первый запуск, ранее наглядно показал видеодизайнер.

    На днях команда SpaceX в Хоторне, Калифорния, отгрузила 100-й двигатель Raptor:

    Нажмите на фото выше, чтобы увеличить его

    СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью Super Heavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная нержавеющая сталь 304L. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек.
    Евгений Пилипенко
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    Илон Маск кадр дня spacex космос ракета полигон ступень двигатель Super Heavy X Æ A-12 starbase
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