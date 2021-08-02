Космические люди | Маск с сыном X Æ A-12 контролируют сборку громадного ускорителя для корабля SpaceX – фото
На прототип массивной ступени Super Heavy BN4 для выведения корабля-ракеты Starship в космос начали устанавливать двигатели Raptor. Об этом у себя в Twitter сообщил глава компании SpaceX Илон Маск, выложив фото процесса – и себя с сыном заодно.
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"Установка двигателей на ускоритель Starship для первого орбитального полета", – пишет он.
На полигон для этого ранее привезли 10 двигателей.
Сына Маска, напомним, зовут X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв), но как его записали в документах, неизвестно.
Смотрите видео: SpaceX впервые включили двигатели на огромном ускорителе Starship
В качестве полезной нагрузки при первом тест-полете Super Heavy/Starship на орбиту будет головка сыра – аналогичный груз SpaceX отправила туда во время первого полета корабля Dragon.
Вид на систему подачи топлива к 29 двигателям на ускорителе:
Сборка стартового стола на Starbase. Эта часть будет весить 370 тонн:
А так Super Heavy со Starship будут выглядеть на нем, когда подготовку завершат (иллюстрация – @ErcXspace):
Как будет выглядеть первый запуск, ранее наглядно показал видеодизайнер.
На днях команда SpaceX в Хоторне, Калифорния, отгрузила 100-й двигатель Raptor:
- "Блогер" незаконно проник на полигон Маска и заглянул внутрь космического корабля.
- Огромная скорость, потоки плазмы и шлейф. Анимация, как Starship будет сходить с орбиты.
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