Илон Маск объяснил, как произносить необычное имя его сына – видео

Миллиардер и изобретатель Илон Маск в подкасте Джо Рогана рассказал, как правильно произносить имя его новорожденного сына.

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Маск говорит, что имя ребенка X Æ A-12 звучит как "Экс-Эш-Эй-Твелв".

По словам Маска, первую часть необычного имени придумала Grimes. Он же дал вторую часть – A-12, в честь прототипа самолета SR-71. Маск назвал A-12 самым крутым самолетом, который когда-либо был создан.

4 мая у Маска и певицы Grimes (Клэр Элис Буше) родился сын, которому они хотят дать необычное имя. Однако BBC сообщает, что, по законом штата Калифорния, в имени нельзя использовать символы, которых нет в английском алфавите.

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Видео - фрагмент шоу Джо Рогана "Joe Rogan Experience", опубликованный на канале Lex Clips/YouTube