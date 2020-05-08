Илон Маск объяснил, как произносить необычное имя его сына – видео

Миллиардер и изобретатель Илон Маск в подкасте Джо Рогана рассказал, как правильно произносить имя его новорожденного сына.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Маск говорит, что имя ребенка X Æ A-12 звучит как "Экс-Эш-Эй-Твелв".
По словам Маска, первую часть необычного имени придумала Grimes. Он же дал вторую часть – A-12, в честь прототипа самолета SR-71. Маск назвал A-12 самым крутым самолетом, который когда-либо был создан.
Читайте также: Твит на $14 млрд. Сообщение Маска обрушило стоимость Tesla Motors
Видео - фрагмент шоу Джо Рогана "Joe Rogan Experience", опубликованный на канале Lex Clips/YouTube