У Илона Маска и Grimes родился сын. Его необычное имя тяжело произнести вслух

Илон Маск (cкриншот из видеозаписи)

Вчера у генерального директора компании SpaceX Илона Маска и певицы Grimes (Клэр Элис Буше) родился сын. На вопрос, какое имя дали ребенку, Маск в Twitter заявил, что сына назовут X Æ A-12. Позже певица объяснила в Twitter, что это значит.

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"Х - это неизвестная переменная. Æ - это мое эльфийское написание Ai (любовь и/или искусственный интеллект). A-12 = предшественник SR-17 (наш любимый самолет). Нет оружия, нет защиты, только скорость. Великий в бою, но не несет насилия", - заявила Grimes.

Илон Маск также опубликовал фото сына в Twitter.

И еще одно.

Для Grimes это первый ребенок, у Маска есть еще пятеро детей от первого брака.

2 мая сообщалось, что Маск написал в Twitter, что акции его компании Tesla Motors стоят слишком дорого. После этого ее стоимость упала на $14 млрд.