Твит на $14 млрд. Сообщение Маска обрушило стоимость Tesla Motors

Илон Маск (фото - ЕРА)

Рыночная стоимость автомобильной компании Tesla Motors упала на $14 млрд после того, как ее глава Илон Маск заявил в Twitter, что цена акций компании слишком высока. Об этом сообщает BBC.

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Заявление также стоило Маску $3 млрд личного состояния.

"Цена акций Tesla слишком высока по моему мнению", - написал Маск в серии твитов, среди которых было обещание продать практически все имущество, включая его дом.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

В 2018 году твит Маска о будущем Tesla на нью-йоркской фондовой бирже привел к тому, что регуляторы оштрафовали компанию на $20 млн и Маск согласился в дальнейшем размещать посты в Twitter только после согласования с юристами.

В конце января капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд. Если стоимость компании будет превышать $100 млрд в течение нескольких месяцев, Маск может получить первый транш в размере $346 млн. Полное вознаграждение составит $2,6 млрд.

4 февраля акции компании Tesla выросли на 20% сразу после открытия торгов - до $933 за штуку. Капитализация компании увеличилась до $165 млрд, а состояние ее основателя Илона Маска - на $5 млрд.

5 февраля акций Tesla подешевели на 20,6%. Котировки упали после объявления, что отгрузки автомобилей с завода в Шанхае, отложат из-за распространения нового коронавируса.

13 февраля Tesla объявила о намерении провести дополнительную эмиссию акций на $2 млрд.