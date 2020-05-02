Твит на $14 млрд. Сообщение Маска обрушило стоимость Tesla Motors

Рыночная стоимость автомобильной компании Tesla Motors упала на $14 млрд после того, как ее глава Илон Маск заявил в Twitter, что цена акций компании слишком высока. Об этом сообщает BBC.
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Заявление также стоило Маску $3 млрд личного состояния.
"Цена акций Tesla слишком высока по моему мнению", - написал Маск в серии твитов, среди которых было обещание продать практически все имущество, включая его дом.
Tesla stock price is too high imo— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020
В 2018 году твит Маска о будущем Tesla на нью-йоркской фондовой бирже привел к тому, что регуляторы оштрафовали компанию на $20 млн и Маск согласился в дальнейшем размещать посты в Twitter только после согласования с юристами.