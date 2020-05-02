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Твит на $14 млрд. Сообщение Маска обрушило стоимость Tesla Motors

Твит на $14 млрд. Сообщение Маска обрушило стоимость Tesla Motors - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)
02.05.2020, 14:29

Миллиардер Илон Маск написал в Twitter, что акции его компании Tesla Motors стоят слишком дорого. Ее стоимость упала на $14 млрд

Рыночная стоимость автомобильной компании Tesla Motors упала на $14 млрд после того, как ее глава Илон Маск заявил в Twitter, что цена акций компании слишком высока. Об этом сообщает BBC.

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Заявление также стоило Маску $3 млрд личного состояния.

"Цена акций Tesla слишком высока по моему мнению", - написал Маск в серии твитов, среди которых было обещание продать практически все имущество, включая его дом.

В 2018 году твит Маска о будущем Tesla на нью-йоркской фондовой бирже привел к тому, что регуляторы оштрафовали компанию на $20 млн и Маск согласился в дальнейшем размещать посты в Twitter только после согласования с юристами.

  • В конце января капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд. Если стоимость компании будет превышать $100 млрд в течение нескольких месяцев, Маск может получить первый транш в размере $346 млн. Полное вознаграждение составит $2,6 млрд.
  • 4 февраля акции компании Tesla выросли на 20% сразу после открытия торгов - до $933 за штуку. Капитализация компании увеличилась до $165 млрд, а состояние ее основателя Илона Маска - на $5 млрд.
  • 5 февраля акций Tesla подешевели на 20,6%. Котировки упали после объявления, что отгрузки автомобилей с завода в Шанхае, отложат из-за распространения нового коронавируса.
  • 13 февраля Tesla объявила о намерении провести дополнительную эмиссию акций на $2 млрд
Денис Юдин
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