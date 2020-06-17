Маск получил свидетельство о рождении сына. Необычное имя подкорректировали

Маск держит сына на руках (Фото - Twitter - Elon Musk)

Знаменитый изобретатель и миллиардер Илон Маск и его возлюбленная – певица Grimes получили свидетельство о рождении сына, в котором изменили его имя. Об этом сообщает издание TMZ.

Согласно документу, имя мальчика – X, отчество AE A-XII, а фамилия – Маск. Правильно имя сына Маска звучит так: "Икс Эш Эй Твелв Маск" или "Икс Эш Архангел Маск". По законам штата Калифорния, в имени могут быть использованы только буквы алфавита, апострофы и дефис. Цифру 12 написали римским числом, а лигатуру Æ- как две отдельные буквы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Маска, первую часть необычного имени придумала Grimes. Он же дал вторую часть – A-12, в честь прототипа самолета SR-71. Маск назвал A-12 самым крутым самолетом, который когда-либо был создан.

Избранница Маска ранее объясняла значение имени малыша. Так, по ее словам, X – это "неизвестная переменная", Æ – это "эльфийский вариант" аббревиатуры Ai – "любовь и/или искусственный интеллект", именно так называется одна из песен из последнего альбома артистки.

4 мая у Маска и певицы Grimes (Клэр Элис Буше) родился сын.